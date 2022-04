Live auf Sendung : «Wir werden attackiert» – deutsche Radioreporter von Fans angegriffen

Im Olympiastadion in London kam es zu einem Angriff auf zwei deutsche Journalisten. Die beiden waren dabei live auf Sendung.

Im Olympischen Stadion in London kam es zu einem Zwischenfall mit Reportern.

Sie forderten im Anschluss Ordner zur Hilfe an.

Beim Frankfurt-Spiel in der Europa League sollen zwei Journalisten attackiert worden sein.

Reporter der ARD sind bei Eintracht Frankfurts Gastspiel bei West Ham United nach eigenen Angaben kurzzeitig attackiert worden. Zu dem Zwischenfall soll es in der ersten Halbzeit am Donnerstagabend gekommen sein, als die Londoner im Europa-League-Halbfinale den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielten.

Die beiden Kommentatoren thematisierten den Vorfall direkt in ihrer Radioreportage, einem der beiden waren demzufolge die Kopfhörer heruntergerissen worden. Auf Sendung hiess es: «Wir werden hier attackiert. Meinem Kollegen haben sie das Headset runtergeworfen.» Zuvor soll man nur ein Rascheln gehört haben. Die Journalisten forderten in der Folge zusätzliche Ordner zum eigenen Schutz im Olympiastadion an.