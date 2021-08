Konflikt im Norden des Landes : «Wir werden belagert» – Äthiopische Rebellen kämpfen weiter

Weil die Zentralregierung ihre Stammlanden mit einem Boykott belegt hat, weigern sich die Rebellen, ihre Truppen aus benachbarten Regionen abzuziehen.

1 / 7 In den vergangenen Tagen und Wochen konnten Kämpfer der Befreiungsarmee der Region Tigray ihre eigene Hauptstadt Mekele sowie umliegende Regionen erobern. AFP Der äthiopische Regierungschef Abiy Ahmed fordert die Rebellen auf, diese zu verlassen. Vergangenes Jahr hatte er für seine Annäherung an das benachbarte Eritrea, mit dem Äthiopien jahrzehntelang in Konflikt stand, noch den Friedensnobelpreis erhalten. AFP Seine Regierung droht mit weiterer Gewalt. AFP

Darum gehts Im Konflikt zwischen der äthiopischen Zentralregierung und der Rebellengruppe TPLF bleiben die Fronten verhärtet.

Die Kämpfer aus der Region Tigray hatten in den vergangenen Wochen mehrere Gebiete eingenommen und weigern sich nun, diese wieder zu verlassen.

Sie fordern das Ende eines Boykotts ihrer Heimatregion. Währenddessen sind Hunderttausende auf der Flucht vor den Kämpfen und vom Hunger bedroht.

Die Rebellen aus der äthiopischen Unruheregion Tigray lehnen den Abzug ihrer Kämpfer aus benachbarten Regionen ab. «Nichts dergleichen wird passieren, es sei denn, die Blockade wird aufgehoben», sagte ein Sprecher der Rebellenorganisation TPLF, Getachew Reda, am Freitag mit Blick auf die weitgehende Abriegelung der Region Tigray durch die Regierung in Addis Ababa.

«Sehen Sie, wir werden belagert», sagte Getachew weiter. Die TPLF werde alles unternehmen, um die Äthiopierinnen und Äthiopier aus dem «Würgegriff» des Regierungschefs Abiy Ahmed zu befreien. Die Rebellen werfen der Regierung vor, Hilfslieferungen nach Tigray zu blockieren.

Regierung geht weiterhin aggressiv gegen Rebellen vor

Äthiopische Regierungstruppen hatten im November die in Tigray regierende TPLF angegriffen – nach Regierungsangaben als Reaktion auf Attacken der Gruppierung auf Armeestellungen. Im Juni eroberten mit der TPLF verbündete Kämpfer die Regionalhauptstadt Mekele zurück; die äthiopische Armee zog sich weitgehend zurück.

Seitdem drang die TPLF in die Nachbarregionen Afar im Osten und Amhara im Süden vor. Am Donnerstag nahmen die Rebellen laut Berichten von Augenzeugen kampflos die UNESCO-Weltkulturerbestätte Lalibela in Amhara ein. Der Vizepräsident der Region, Fanta Mandefro, hatte zuvor gesagt, die Tigray-Rebellen seien «weit» auf Amhara-Gebiet vorgedrungen.

Der Amhara-Flügel der Regierungspartei von Ministerpräsident Abiy erklärte, die TPLF gerate in eine «Falle», wenn sie sich von ihrer Basis in Tigray entferne. «Und so werden wir in der Lage sein, sie gnadenlos zu bestrafen.»

Hunderttausende geraten zwischen die Fronten

TPLF-Sprecher Getachew sagte, der Vorstoss nach Lalibela sei Teil des Versuchs, Zufahrtsstrassen in Nord-Amhara zu sichern und zu verhindern, dass sich regierungsnahe Kräfte neu formieren. Die Rebellen beabsichtigen demnach nicht, die Gebiete in Amhara und Afar dauerhaft zu kontrollieren. Es gehe lediglich um den Zugang zu Hilfsgütern.

Sie seien jedoch nach wie vor bestrebt, Gebiete im Westen und Süden Tigrays zurückzuerobern, die zu Beginn der Kämpfe von Amhara-Kräften besetzt worden waren, sagte Getachew. Die Amhara-Führung hatte Forderungen der USA und anderer Länder nach einem Rückzug aus diesen Gebieten zurückgewiesen. Sie begründete dies mit historischen Gebietsansprüchen.

Die US-Regierung rief die TPLF auf, die aus dem zwölften Jahrhundert stammenden Felsenkirchen in der Welterbestätte Lalibela zu schützen. Getachew wies die internationalen Sorgen um die Felsenkirchen als unbegründet zurück. «Wir wissen, was es bedeutet, Kulturerbestätte zu schützen», sagte er. «Lalibela ist auch unsere Kulturerbestätte.»

Nach Angaben der äthiopischen Regierung sind Hunderttausende Menschen auf der Flucht vor den Kämpfen. In Tigray leiden nach UN-Schätzungen rund 400’000 Menschen an Hunger. Die Lieferung von Hilfsgütern in die umkämpfte Region im Norden Äthiopiens wird durch die problematische Sicherheitslage und bürokratischen Hürden erschwert. Auch internationale Hilfsorganisationen kritisieren die Haltung der Regierung in Addis Ababa scharf.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!