1.-Mai-Proteste - «Wir werden beweisen, man kann Corona-konform demonstrieren»

Feierliche Stimmung auf dem Fischmarktplatz in Rapperswil am 24. April.

Am Samstag sind weitere Corona-Demos angekündigt. Und auch auf Seiten der Antifa werden Kundgebungen in mehreren Schweizer Städten angekündigt.

An den letzten Wochenenden fanden in mehreren Städten unbewilligte Corona-Demos statt. Die Polizei setzte vor allem auf Dialoge und löste die Veranstaltungen nicht auf.

Tausende Menschen trafen sich am letzten Wochenende in Rapperswil-Jona SG – obwohl die Corona-Demonstration verboten wurde. Dieses Wochenende wird auf mehreren Kanälen zu erneuten Kundgebungen unter anderem in Bern und Lugano aufgerufen. Der 1. Mai ruft aber auch linke Gruppierungen auf den Plan: Mit dem Slogan «Wir tragen eure Krise nicht – Gesundheit statt Profit» wird für Kundgebungen in Winterthur und Zürich mobilisiert. Und auch für Bern und Basel kursieren Demo-Aufrufe zum Tag der Arbeit.