Internationale Reaktionen : «Wir werden die illegalen Referenden niemals anerkennen»

In einer Hauruck-Aktion liess Putin in vier besetzten Regionen der Ukraine über einen Beitritt zur Russischen Föderation abstimmen und nahm die Territorien am Freitag offiziell in diese auf. Das wurde weltweite verurteilt und dürfte für Russland weitreichende Folgen haben.

Wladimir Putin hat nach den durchgeführten Scheinreferenden in den besetzten Gebieten Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischja rasch Nägel mit Köpfen gemacht und am Freitag die vier Regionen in einer pompösen Zeremonie in die Russsische Föderation aufgenommen. Auch die vier pro-russischen Anführer der Regionen Luhansk und Donezk, Cherson und Saporischja setzten am Freitag bei einer Zeremonie mit der politischen Elite des Landes ihre Unterschrift unter die Abkommen. Im Anschluss fassten sie und Putin sich bei den Händen und riefen einstimmig «Russland!».