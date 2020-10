Französischer Botschafter«Wir werden die Solidarität der Schweiz nicht vergessen»

Der französische Botschafter in der Schweiz, Frédéric Journès, sichert der Schweiz Unterstützung zu, falls unsere Spitäler an ihre Grenzen kommen sollten.

Im März, als die Corona-Lage in Frankreich schlimmer war als in der Schweiz, haben wir Covid-Patienten aus dem Nachbarland aufgenommen.

Die Lage in den Spitälern spitzt sich weiter zu: Am Freitag informierten die Zürcher Behörden, dass sie mit bis zu 800 Patienten in Zürcher Spitälern innerhalb von zwei Wochen rechnen. Im Kanton Aargau soll im Fall eines Personalmangels auch Personal zur Arbeit kommen, das positiv auf Corona getestet wurde. Der Jura verhängte am Freitag den Ausnahmezustand, ab Montag müssen alle Restaurants und Bars sowie diverse weitere öffentliche Einrichtungen schliessen, und Neuenburg hat Veranstaltungen mit mehr als fünf Personen verboten. All diese Massnahmen sollen helfen, eine Überlastung der Spitäler zu verhindern.