Teilnehmer der Corona-Demo des «Aktionsbündnisses Urkantone für eine vernünftige Corona-Politik» in Lachen am 21. November 2020.

Das Bündnis der Urkantone, das die von den Behörden verbotene Demo in Altdorf am 10. April hätte durchführen wollen, wehrt sich: «Wir werden Beschwerde gegen den Entscheid einreichen», bestätigte Sprecher Josef Ender auf Anfrage von 20 Minuten. Wie würde das Bündnis indes reagieren, hätte es mit dieser Beschwerde keinen Erfolg? Wird die Demo dann zum Beispiel abgesagt, wird ein Ersatzstandort in einem anderen Kanton gesucht oder würde allenfalls sogar auch zu einer unbewilligten Demo in Altdorf aufgerufen? Dazu könne das Bündnis noch nichts sagen, sagte Ender am Donnerstag weiter. «Wir müssen nun die Lage beurteilen und werden dann über das weitere Vorgehen informieren», sagte er.