Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor dem deutschen Bundestag in einer Rede an die Deutschen appelliert. Sie spricht sich dafür aus, nach Weihnachten nochmals alle Geschäfte zu schliessen – auch weil die Zahl der am Virus Verstorbenen am Mittwoch auf einen Rekordwert stieg.

1 / 4 Angela Merkel sprach vor dem deutschen Bundestag. REUTERS Sie möchte nach Weihnachten alle Geschäfte und Schulen bis zum 10. Januar schliessen. REUTERS ««Wenn der Preis für Weihnachtsmärkte ist, dass wir am Tag 500 Tote in Deutschland haben, dann ist dieser Preis zu hoch», so Merkel. REUTERS

Darum gehts Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich für schärfere Massnahmen ausgesprochen.

Sie beklagte in einer Rede vor dem deutschen Bundestag den Rekordwert an Corona-Toten.

Im Gleichschritt mit der Wissenschaft möchte Merkel nach Weihnachten nochmals Geschäfte und Schulen schliessen.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in einer Rede eindringlich davor gewarnt, das Coronavirus auf die leichte Schulter zu nehmen. «Wir müssen uns jetzt noch einmal anstrengen», sagte Merkel und sprach sich für weitergehende Massnahmen aus. Das berichten mehrere deutsche Medien übereinstimmend.

So möchte Merkel die Schulen und Geschäfte nach Weihnachten bis mindestens zum 10. Januar schliessen. sie folgt damit den eindringlichen Empfehlungen der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina. Es gehe nun darum, Prioritäten zu setzen.

«Wir werden es bereuen»

«Wenn der Preis für Weihnachtsmärkte ist, dass wir am Tag 500 Tote in Deutschland haben, dann ist dieser Preis zu hoch», so die Bundeskanzlerin. «Wenn das das letzte Weihnachten mit unseren Grosseltern ist, dann werden wir es ihm Nachhinein bereuen, jetzt zu wenig getan zu haben», sagte Merkel, die für gewöhnlich nicht dafür bekannt ist, besonders emotional zu werden in ihren Reden.

Merkel sprach auch über die aktuellen Fallzahlen. So vermeldete Deutschland heute den Höchststand an Corona-Toten innert 24 Stunden. So vermeldete das Robert Koch-Institut 590 neue Todesfälle mit dem Virus. Merkel dazu: «Die Zahl der Kontakte ist zu hoch, die Reduktion der Kontakte ist nicht ausreichend.»

Wirbel um Weidel

Für Wirbel sorgte die AfD-Politikerin Alice Weidel, die dazwischenrief, als Merkel über die Rekordzahl Gestorbener sprach: «Das ist doch überhaupt nicht bewiesen.» Daraufhin ertönten Zwischenrufe und es wurde hektisch im Bundestag.

Insgesamt wurden in Deutschland binnen 24 Stunden 20’815 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Am Mittwoch in der Vorwoche lag der Wert noch bei 17 270. Den bisher höchsten Tageswert gab es am 20. November mit 23’648 Fällen.