Trump : «Wir werden es vielleicht einfach wieder tun müssen»

Der designierte Präsident Donald Trump und Präsident Barack Obama treffen sich bei der Vereidigung von Donald Trump als 45. Präsident der Vereinigten Staaten an der Westfront des US-Kapitols in Washington, USA.

Will er nochmals? Donald Trump spricht in der Öffentlichkeit über eine allfällige Wiederwahl.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat bei einem Auftritt in Washington mit einer erneuten Kandidatur kokettiert. In einer Rede vor einer Gruppe von ehemaligen Mitarbeitern im Weissen Haus und Ex-Kabinettsmitgliedern wiederholte Trump am Dienstag auch seine längst widerlegten Betrugsvorwürfe rund um die Wahl 2020. «Es war eine Katastrophe, diese Wahl. Eine Schande für unser Land», sagte er und behauptete einmal mehr, dass er gegen Joe Biden damals gewonnen habe.