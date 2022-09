Klimawandel: «Wir werden Ferien in Zukunft häufiger umbuchen oder abbrechen müssen»

«Es ist neu, dass in der Schweiz den ganzen Sommer lang die höchste Warnstufe für Waldbrände gilt. Neben langen Dürrezeiten verstärke sich auch die Intensität von Niederschlägen», so Fischlin. «Im Winter fällt mehr Schnee, was das Risiko für Überschwemmungen im Frühling erhöht. Auch die Sommergewitter werden immer stärker.» Der auftauende Permafrost könne vermehrt zu Murgängen führen, welche die Strassen in Bergregionen unsicher machten.