Türkei: Kemal Kilicdaroglu fordert Recep Tayyip Erdogan heraus

Er will das Präsidialsystem abschaffen

Kilicdaroglu wurde in Tunceli in der Osttürkei geboren und gehört der religiösen Minderheit der Aleviten an. Er machte als Bürokrat im Staatsdienst Karriere. Das Image des farblosen Bürokraten hängt ihm noch immer nach. Inzwischen hat er an Profil gewonnen und gute Aussichten auf einen Sieg. Der Mann, der Erdogan nach 20 Jahren an der Macht ablösen möchte, sagte in einem Gespräch mit dem deutschen Nachrichtenmagazin «Stern»: «Wir werden ihn loswerden und auf demokratische Weise in den Ruhestand schicken.» Erdogan wisse das ganz genau, äusserte sich Kilicdaroglu siegessicher.