Fabian Lustenberger im Interview - «Wir werden in jedem Spiel der Aussenseiter sein»

Alle Highlights auf Blue

Auch in dieser Saison besitzt blue Sport die Rechte an der Super sowie der Challenge League und zeigt alle Spiele der höchsten Schweizer Liga live. Die Highlights sämtlicher Partien sind kurze Zeit nach Abpfiff bei 20 Minuten: Alle Tore und Aufreger finden Sie auf 20min.ch sowie in der Mobile- und Smart-TV-App. Das Highlight dieser Runde ist die Partie zwischen dem FC Basel und den Young Boys. Bereits am Samstag spielt St. Gallen gegen den Leader FC Zürich. Beide Partien finden Sie zudem im Liveticker auf 20min.ch.