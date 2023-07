Twitter-Trend: «Wir werden schrittweise entmündigt»

In den letzten Tagen rollte eine Hitzewelle über den Globus. Der Juni war nach Angaben des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus der heisseste weltweit seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1950. Die Durchschnittstemperatur lag bei 16,51 Grad Celsius und damit «etwas mehr als 0,5 Grad Celsius über dem Durchschnitt der Jahre 1991-2020», wie der Klimawandel-Dienst von Copernicus (C3S) am Donnerstag mitteilte. Auch in der Schweiz gibt es über das Wochenende teilweise Temperaturen über 30 Grad.