Aggressionen wegen Covid«Wir werden tagtäglich beschimpft»

Stefan F.* (38) spürt den Missmut in der Gesellschaft tagtäglich: Er darf aus gesundheitlichen Gründen keine Hygienemaske tragen. Zwar hat er stets ein vom Arzt bescheinigtes Attest mit sich, das ihn von der Maskenpflicht befreit – trotzdem wird er regelmässig zur Zielscheibe von Anfeindungen. «Ich werde beim Einkaufen von meinen Mitmenschen beschimpft, angerempelt oder in heftige Diskussionen verwickelt.»

Seitdem die Fallzahlen steigen, habe dies stark zugenommen, wie F. sagt. «Vergangene Woche wurde ich in der Migros von einer Dame tätlich angegriffen: Ich wollte Blumen kaufen – als sie plötzlich auf mich zukam, mich mit beiden Händen schupfte und mich übel beschimpfte», sagt F. «Sie war wie eine Furie.» Trotz Attest habe sie nicht von ihm abgelassen – ihr Mann habe gar vor dem Laden auf ihn gewartet, um ihn zur Rede zu stellen. Der Vorfall sei keine Seltenheit: Laut F. hätten die Menschen in den vergangenen Monaten vorzu ihre Hemmungen abgelegt.

«Im Detailhandel werden wir täglich beschimpft»

«Ich habe den Eindruck, dass sich niemand mehr für den anderen interessiert», sagt Maria E. (24)*, die im Detailhandel tagtäglich in Kundenkontakt steht. Die Situation habe sich mit der Maskenpflicht und den steigenden Fallzahlen verschärft: «Die Leute sind immer aggressiver, die Stimmung ist enorm angespannt», sagt die Ostschweizerin. «Wir werden tagtäglich beschimpft.» Teilweise müsse sie Personen wegweisen. «Einige wurden auch schon so hässig, dass sie ihre Ware hingeworfen haben und aus dem Laden gestürmt sind.»

Soziologe Ueli Mäder: Es nützt wenig, wenn man nur wütend ist und deswegen über andere herzieht. Stattdessen soll man darauf achten, was die Aggression hervorruft. Man kann auch versuchen, die Wut in eine positive Energie umzuwandeln, mit der man etwas verändern kann. Ausserdem sollte man Emotionen zulassen und aussprechen. Dabei kann zum Beispiel ein Gespräch mit einer Freundin oder einem Freund helfen. Zudem ist es wichtig, andere Meinungen zuzulassen und sie zu verstehen, was keineswegs heisst, sie zu akzeptieren.

Ähnlich nimmt auch Alexandra R.* an der Kasse eines Grosskonzerns dies wahr: «Es ist schrecklich», sagt die 51-Jährige aus dem Raum Basel. «Die Anspannung hängt in der Luft – wie ein zweites Virus.» In den vergangenen Wochen habe sich der Umgang miteinander verändert: «Die Leute sind Corona-müde. Die Grundstimmung ist schlecht, die Menschen sind unfreundlich.» Täglich müsse sie sich hässige Kommentare gefallen lassen und mit Leuten über die Maskenpflicht streiten, Beleidigungen seien an der Tagesordnung.