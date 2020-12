So will die Schweiz impfen

Das Bundesamt für Gesundheit hat Spielregeln fürs Impfen aufgestellt. «Erst sollen Personen über 75 Jahre geimpft werden», erklärte Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen, am Dienstag. Parallel dazu sollen unabhängig von ihrem Alter auch Personen mit höchstem Risiko geimpft werden. Es folgen dann Personen im Alter von 65 bis 74 Jahren und dann Erwachsene unter 65 Jahren mit chronischen Krankheiten. Sind die besonders gefährdeten Personen durchgeimpft, folgen das Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt und das Betreuungspersonal, danach die Mitbewohner von besonders gefährdeten Personen. Und am Schluss Personen in Gemeinschaftseinrichtungen mit erhöhtem Infektions- und Ausbruchsrisiko wie etwa Gefängnisse oder Wohnheime für Menschen mit Behinderung. Erst, wenn all diese Personen geimpft sind, soll der Impfstoff der breiten Bevölkerung zugänglich gemacht werden.