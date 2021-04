In einigen Sektoren konnte zwar ein leichter Rückgang verzeichnet werden. In der Landwirtschaft zum Beispiel liegt die Schweiz rund zwölf Prozent tiefer als im Jahr 1990. Beim Ausstoss an synthetischen Treibhausgasen ist ebenfalls ein leichter Rückgang zu sehen. In anderen Bereichen, wie dem Verkehr, haben die Emissionen aber sogar zugenommen.