Für Wolodimir Selenski steht es ausser Frage, den Donbass an Putin abzutreten. Er sieht darin keine Sicherheit, dass Putin damit den Krieg beenden würde.

Selenski kündigt Gegenwehr an : «Wir werden unser Territorium nicht aufgeben»

Er glaubt nicht, dass damit der Krieg beendet werden kann.

Im Gegenteil: Selenski rechnet damit, dass Putin nicht ruhen wird, bis er auch die Hauptstadt Kiew eingenommen haben wird.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat in einem Exklusivinterview mit CNN harte Gegenwehr im Osten des Landes angekündigt. Der Krieg in der Ukraine dauert nun mehr als sieben Wochen, der ukrainische Widerstand gegen die Truppen Putins hält an, Städte wie Charkiw und Kiew bleiben umkämpft, es fallen Soldaten auf beiden Seiten und gleichzeitig hat die Ukraine bei den Kämpfen im ganzen Land entsetzlich viele zivile Opfer zu beklagen.

Wäre es denn für Wolodimir Selenski nicht eine Option, den Krieg zu beenden, in dem er Putin gibt, was er offenbar will – den Donbass mit den zwei Regionen Donezk und Luhansk?

Selenski erachtet atomaren Angriff Putins für möglich

In dem CNN-Interview sagte Selenski am Karfreitag, dass dies für ihn auf keinen Fall in Frage komme, weil sein Land keine Garantie dafür habe, dass Russland nicht erneut versuchen werde, Kiew einzunehmen, wenn es den Donbass erobern könne. «Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir das nicht zulassen, dass wir uns behaupten, denn diese Schlacht … kann den Verlauf des gesamten Krieges beeinflussen», sagte der Präsident weiter. «Wir werden unser Territorium nicht aufgeben».

Auch erwähnte Selenski gegenüber CNN, dass die Welt auf die Möglichkeit vorbereitet sein sollte, dass Putin eine taktische Atomwaffe einsetzen würde, weil ihm ukrainische Menschenleben nicht wichtig seien.

Aufruf an Joe Biden für Waffen und politische Unterstützung

Präsident Selenski rief im Interview zudem US-Präsident Joe Biden zu einem Besuch der Ukraine auf. Berichten nach galt es als unwahrscheinlich, dass Biden selbst in die Ukraine reist. Mit Blick auf die Militärhilfe aus den USA sagte Selenski, dass diese niemals ausreichend sein werde. Die Ukraine brauche immer noch mehr als das, was sie jetzt habe.

Die USA hatten der Ukraine zuletzt weitere Waffen und Munition im Wert von bis zu 800 Millionen Dollar (740 Millionen Franken) zugesagt. Die US-Regierung hat der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges Ende Februar damit bereits Waffen im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar zugesagt oder geliefert.