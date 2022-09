Ukraine-Offensive: «Wir werden verlieren» – das sagen Schweiz-Russen zum Vormarsch der Ukraine

1 / 6 Beim Vormarsch der Ukraine im Osten bleibt viel russisches Kriegsmaterial zurück. Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Independent Kholodnyi Yar Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces via REUTERS Russinnen und Russen in der Schweiz rechnen mit einer Niederlage Russlands. IMAGO/SNA Die russische Filmemacherin Elena Hazanov ist überzeugt: «Russland wird diesen Krieg verlieren. Militärisch ist Russland unterlegen und die Mehrheit der russischen Bevölkerung wollte ohnehin keinen Krieg.» Privat

Darum gehts Die Ukraine hatte diese Woche mitgeteilt, dass sie an mehreren Fronten ein Gebiet von insgesamt rund 6000 Quadratkilometern vor allem im Nordosten und Süden zurückerobert habe.

Russische Truppen waren insbesondere in der Region Charkiw zum Rückzug gezwungen.

In der Schweiz lebende Russinnen und Russen sagen, was sie über die aktuelle Situation denken.

Die russische Filmemacherin Elena Hazanov wohnt in Genf, hat aber viele enge Freunde in Moskau, mit denen sie regelmässig in Kontakt steht. Bereits zu Beginn des Krieges gegen die Ukraine hätten sich viele gegen Putin gewandt. «Die meisten haben aber Angst, sich offen gegen den Krieg auszusprechen», sagt die 45-Jährige. Viele würden Russland gerne verlassen. Ein Visum zu bekommen, werde aber immer schwieriger.

Zudem hätte sich die Gesellschaft weltweit gegen die Russinnen und Russen gewandt, auch gegen jene, die den Krieg verurteilen. «Wir haben mit Vorurteilen zu kämpfen und müssen teilweise mit Anfeindungen leben. Ich habe Angst, dass es für uns keinen Weg zurück in die Normalität gibt», sagt Hazanov. Sie ist überzeugt: «Russland wird diesen Krieg verlieren. Militärisch ist Russland unterlegen und die Mehrheit der russischen Bevölkerung wollte ohnehin keinen Krieg und ist nicht mit dem Herzen dabei.»

«Ich habe Angst vor möglichen sozialen Repressionen»

Dieser Meinung ist auch der in Zürich lebende russische Violinist Ilya Gringolts. Der 40-Jährige hofft, dass die Niederlage eine positive Entwicklung im Land in Bewegung bewirken könnte. «Vielleicht könnte das den Menschen Mut geben, ihre politische Situation selbst in die Hand zu nehmen und etwas zu verändern.»

Anders sieht es der in der Schweiz lebende Russe A.* (47). Er verteidigt den Krieg in der Ukraine. «Russland und die Ukraine gehören zusammen. Dieser Krieg richtet sich nicht gegen die Ukraine, sondern gegen den Westen, der die Waffen liefert», so A.

Er selbst habe Verwandte und Freunde in Russland, die sich hinter Putin stellen. «Ihnen geht es gut. Sie merken wenig vom Krieg», so A. Er habe Vertrauen in einen Sieg Russlands: «Die militärischen Kapazitäten sind noch nicht ausgeschöpft.» In der Schweiz will A. seine Gedanken zum Krieg aber nicht mehr äussern: «Ich habe Angst vor möglichen sozialen Repressionen.»

*Name der Redaktion bekannt