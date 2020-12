Berner Inselspital vor Impfaktion : «Wir werden weiter Masken tragen und Abstand halten müssen»

Christoph Schlapbach, Leiter des Impfzentrums am Berner Inselspital, über den Stand des Projekts, die Impfbereitschaft seiner Kollegen – und wie man den zusätzlichen Personalbedarf decken will.

Ob der Fahrplan eingehalten werden kann, hängt indes auch von anderen ab, wie Christoph Schlapbach (links), Leiter des Impfzentrums am Inselspital, festhält: «BAG und Kanton müssen die Impfsoftware zur Verfügung stellen, Swissmedic muss die Zulassung für den Impfstoff erteilen. Doch wir sind sehr zuversichtlich, dass es im Januar losgeht.»

Am Berner Inselspital soll zwischen Anfang und Mitte Januar mit den Impfungen gegen Covid-19 begonnen werden.

Christoph Schlapbach, Leiter des Impfzentrums am Inselspital, zeigt sich zuversichtlich: «Zwischen Anfang und Mitte Januar sollten Infrastruktur und Personal bereitstehen.»

Eines von zehn Impfzentren wird am Inselspital errichtet.

Herr Schlapbach, Sie sind Projektleiter des künftigen Impfzentrums am Inselspital. Wie geht es voran?

Eine gute Frage. Hier kommt uns entgegen, dass sich das Impfpersonal nicht mit dem Fachpersonal überschneidet, das sich um die Covid-Patienten kümmert. Intensivpfleger werden wir also nicht ins Impfzentrum verlegen. Stattdessen werden wir den Personalbedarf mit Arbeitskräften decken, die nicht direkt von der Pandemie betroffen sind. Was wir nicht selbst abdecken können, werden wir extern rekrutieren.

Das ist schwierig abzuschätzen, und wir sind gerade dabei, das herauszufinden. Grundsätzlich herrscht aber ein grosses Verständnis für die Notwendigkeit der Impfung. Für mich persönlich gilt: Am Tag, an dem Swissmedic die Zulassung erteilt, werde ich meinen Oberarm hinhalten.

Skepsis ist absolut legitim. Ich rufe die Menschen dazu auf, sich über den Impfstoff zu informieren, dabei aber immer auch die Informationsquelle und deren Legitimation zu hinterfragen. Ausserdem sollte man sich der solidarischen Bedeutung der Impfung bewusst sein. Letztlich muss dann jeder für sich entscheiden, ob er oder sie sich impfen lassen will oder nicht. Klar ist: Bei der Zulassung werden keine Abkürzungen genommen. Wird ein Covid-19-Impfstoff zugelassen, erfüllt er dieselben Sicherheitsanforderungen wie jedes andere Medizinprodukt. Das haben Bundesrat und Swissmedic betont.

Was glauben Sie: Wann wird die Impfquote so hoch sein, dass wieder Normalität in unseren Alltag eingekehrt?

Ich möchte klar betonen: Auch wenn die Impfaktion erfolgreich anrollt, werden wir weiter Hände waschen, Masken tragen und Abstand halten müssen. Diese Schutzmassnahmen werden nicht von heute auf morgen verschwinden. Ich bin aber überzeugt, dass wir in einem Jahr dank der Impfung an einem viel besseren Punkt sein werden als heute.