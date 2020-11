In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) innert 24 Stunden bis Freitagmorgen 6739 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden.

In der vergangenen Woche sind im Kanton 59 Personen an Covid-19 gestorben.

In den letzten sechs Wochen gab es im Kanton Wallis mehr Todesfälle als in den sechs Monaten zuvor. Allein in der vergangenen Woche sind 59 Personen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Das bringt Bestatter im Kanton an ihre Kapazitätsgrenzen.