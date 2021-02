Grosse Herausforderung für die Clubs

Die Vorlagen und Bedingungen, die an die Vergabe der Gelder geknüpft sind, wie beispielsweise die Reduktion der Löhne aller Angestellten mit einem Salär über 148’200 Franken um 20 Prozent für fünf Jahre, seien «so hoch, so streng, so strikt». Zahner spricht von einer grossen Herausforderung, die auf den Club zukomme und von der man noch nicht wisse, ob man sie vollständig meistern werde. So können bestehende Verträge nicht einseitig gekündigt werden. Bei Gesprächen mit dem BASPO sei es zudem zu Interpretationsfragen gekommen.