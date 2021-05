Badewannen-Tod in Gossau SG - «Wir wissen nicht, wie das passieren konnte»

Der Vater der 22-Jährigen (r.) hatte sie am Donnerstagabend tot in der Badewanne der gemeinsamen Wohnung gefunden.

Am Donnerstagabend verstarb in Gossau SG eine junge Frau bei einem tragischen Unfall. Während sie in der mit Wasser gefüllten Badewanne sass, fiel ihr ans Stromnetz angeschlossene Mobiltelefon in die Wanne. Durch den entstandenen Stromschlag wurde die 22-jährige Schweizerin tödlich verletzt.

Der Vater fand seine tote Tochter in der Badewanne

Die 22-Jährige lebte noch bei den Eltern. Am Samstag versammelten sich Verwandte und Bekannte in der Wohnung. Die Anteilnahme ist gross, man versuchte sich gegenseitig Trost zu spenden. «Es ist eine Tragödie. Wir stehen alle unter Schock», sagt der Vater gegenüber 20 Minuten.

Er und seine Frau hatten die Tochter am Donnerstagabend in der Badewanne gefunden und den Notarzt alarmiert. «Wir wissen nicht, wie das passieren konnte. Wir konnten bisher noch keinen klaren Gedanken fassen und müssen jetzt erstmal alles verarbeiten», so der Vater. Auch auf Social Media ist die Trauer gross. Freunde und Bekannte bekunden ihr Beileid. So heisst es unter anderem auf Facebook: «Das ist der traurigste Tag. Der Himmel weint um einen Engel.» Und eine Verwandte wünscht der Mutter «viel Kraft in dieser schweren Zeit».