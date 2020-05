«Switzerländers»

«Wir wollen alles sehen, was emotional berührt»

Michael Steiner (49) führt die Regie des grössten Filmprojekts der Schweiz. Stelle ihm im Live-Talk deine Frage zu «Switzerländers».

Er gehört zu den erfolgreichsten Schweizer Filmregisseuren aller Zeiten. Mit Filmen wie «Mein Name ist Eugen», «Grounding – Die letzten Tage der Swissair» oder «Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse» füllte Michael Steiner (49) die Kinos und katapultierte sich in die Herzen der Filmschweiz.