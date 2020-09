Zürich verschärft die Maskenpflicht – und geht damit weiter als viele andere Städte. Wie der Stadtrat am Montag bekanntgab, gilt ab Donnerstag in allen öffentlich zugänglichen Bereichen der Stadtverwaltung mit regelmässigem Personenverkehr sowie in von der Stadt selbst betriebenen Museen eine Maskenpflicht. In den Räumen von städtischen Volksschulen gilt ab sofort für alle Erwachsenen ebenfalls eine Maskenpflicht – im Unterricht nur, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. In städtischen Gesundheitsinstitutionen mit vulnerablen Patienten oder Bewohnern gilt für alle Mitarbeitenden eine Maskenpflicht am Arbeitsort.