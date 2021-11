Mundartpop-Überflieger Hecht kehren 2022 ins Zürcher Hallenstadion zurück – «Wir wollen aus der Bühne spicken wie die Backstreet Boys»

Und am 8. April 2022 erscheint die neue Platte «Hecht for Life» der Mundart-Popband.

Die Planung hat bereits begonnen. «Klar ist, dass wir Keyboarder Gisi wieder in der Luft sehen wollen», so der Sänger zu 20 Minuten, «und der Boden soll ein Konfetti-Meer werden. Ein Traum von uns ist, dass wir aus der Bühne spicken wie einst die Backstreet Boys.»

Bevors ins Hallenstadion geht, tourt der Fünfer im Frühling durch neun Deutschschweizer Clubs, vom Basler Volkshaus am 22. April bis zum Presswerk Arbon am 14. Mai. Tickets für alle Termine gibts ab nächstem Freitag, 26. November, um zwölf Uhr bei Ticketcorner , 20 Minuten ist Medienpartner.

Neue Platte, neuer Song, alte Liebe

Die Tour trägt den Namen «Hecht for Life» und so heisst auch die nächste Platte der Band, die am 8. April erscheint. Stefan erklärt: «Wir haben während der Pandemie gemerkt, dass wir die Band zum Leben brauchen. Wir sind fünf Musiker, aber auch fünf Freunde – der Titel ist ein Versprechen an uns selbst.»