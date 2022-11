WM 2022: Ecuador-Anhänger zeigen Katarern, wie Fan sein geht

Enner Valencia schiesst das erste Tor bei der WM 2022 in Katar.

67’372 Fans kamen am Sonntag ins Al-Bait-Stadion nördlich von Doha, um das WM-Fest in Katar zu eröffnen . Trotz riesigem Stau und massiven Securitychecks schaffte es der grösste Teil der Zuschauerinnen und Zuschauer pünktlich zur Zeremonie ins Stadion.

Zu diversen Musikstars, Tänzern und Feuerwerk wurde in der Arena ein grosses Fest zelebriert. Die Eröffnungsrede des Emirs von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, wurde frenetisch gefeiert. Selbst Fifa-Präsident Gianni Infantino bekam grossen Applaus – ein Gefühl, dass er aus den europäischen Stadien längst nicht mehr kennt.

Katar-Fans verlassen das Stadion

Die Stimmung der einheimischen Fans schien ausgelassen und einer WM-Eröffnung würdig – auch dank Tausenden Ecuador-Fans. Der Stimmungshöhepunkt erreichte der Abend bereits nach wenigen Spielminuten. Zuerst erzielte Ecuador den vermeintlichen Führungstreffer, dann wurde das Tor vom Videoschiedsrichter zurückgenommen. Die Menge drehte durch, als hätte Katar ein Tor erzielt. War die mangelnde Fussballleidenschaft der Katarern also ein fieses Vorurteil der westlichen Fussballwelt? Nein, war sie offenbar nicht.



Zur Halbzeit war die Sache dann aber schon durch, Ecuador führte mit dem 2:0-Endstand nach 45. Minuten. Bereits zum Anpfiff der zweiten Hälfte kehrten Fans nicht mehr auf ihre Plätze zurück, nach rund 60 Minuten war das Stadion bereits deutlich leerer und in der Schlussphase des Spiels hatte die Stimmung maximal noch Freundschaftsspiel-Qualität. Das Stadion war praktisch leer bis auf die Ecuador-Anhängerinnen und -Anhänger, die sich über die ersten drei Punkte an der diesjährigen WM freuen dürfen.