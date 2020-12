Auf Social Media kursiert derzeit ein Video, das zeigt, wie ein Audi-Fahrer auf dem Parkplatz der Säntis-Schwebebahn auf der Schwägalp durch den Schnee driftet. Just als dieser eine Runde vollendet, fährt bereits die Polizei vor, die dem Treiben ein Ende bereitet. Es ist eine Szene, die auf der Schwägalp im Winter offenbar häufig zu beobachten ist.

«Es kommt leider immer wieder vor, meistens wenn es Neuschnee gegeben hat», sagt Bruno Vattioni, Geschäftsführer der Säntis-Schwebebahn AG. Da es vor allem nachts geschehe, können die Mitarbeiter dann nicht schlafen. «Es ist schon sehr lästig», so Vattioni.

Für die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden ist es ebenfalls höchst unerfreulich. Deshalb markiert die Polizei in der kalten Jahreszeit Präsenz auf der Schwägalp. «Wir müssen leider immer wieder feststellen, dass sich junge Lenker auf der Schwägalp treffen und auf den schneebedeckten Parkplätzen ‹Fahrübungen› durchführen», sagt Hanspeter Saxer, Mediensprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden. Es sei nicht erwünscht sondern auch gefährlich und rechtswidrig, wenn Lenker auf öffentlich zugänglichen Plätzen ihr Fahrzeug ans Limit bringen. «Es ist immer gefährlich, wenn ein Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug verliert, was beim Driften der Fall ist», so Saxer.