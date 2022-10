Mitten in der Neustadt: «Wir wollen das Kellerhaus kaufen» – wieder ein Haus in Luzern besetzt

«Wir wollen das Kellerhaus kaufen. Wir sind schon mal drin», steht auf einem Schriftzug, der am Haus an der Kellerstrasse 28a herunterhängt.

Bereits im Juni haben Aktivistinnen und Aktivisten des Kollektivs Bruchscetta ein historisches Gebäude mitten im Luzerner Bruchquartier besetzt. Nach mehreren Wochen wurde das Haus durch die Polizei geräumt und mehrere Personen vorübergehend festgenommen. Nun wurde erneut ein Haus besetzt. «Wir wollen das Kellerhaus kaufen. Wir sind schon mal drin», steht nun auf einem Schriftzug, der am Haus an der Kellerstrasse 28a im Tribschen-Quartier herunterhängt. In einer Medienmitteilung vom Mittwochmorgen informiert das «Kollektiv Kellerhaus», dass sie das Haus ab sofort besetzen. Als Grund dafür nennen sie die steigenden Mieten in der Stadt Luzern. Es gebe immer weniger bezahlbaren Wohnraum in Luzern, schreiben die Besetzerinnen und Besetzer.