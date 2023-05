Zu Leverkusen?: «Wir wollen, dass du bleibst» – Arsenal-Fans feiern Xhaka, der doppelt trifft

Hier ist das erste Tor von Granit Xhaka zu sehen. Twitter

Darum gehts Arsenal gewinnt zum Abschluss der Premier League gegen Wolverhampton.

Granit Xhaka wird zur ganz grossen Figur.

Für ihn war es eine emotionale Partie.

Was war an diesem Fussball-Wochenende nicht alles los? Am Samstag gewann der FC Bayern München nach einem dramatischen Saisonfinal im Fernduell mit Borussia Dortmund die Meisterschaft, am Sonntag stürmten die HSV-Fans den Platz und feierten zu früh den direkten Aufstieg in die 1. Bundesliga. Und dann war da noch Nati-Captain Granit Xhaka, der mit Arsenal im letzten Saisonspiel mit 5:0 gegen Wolverhampton gewann.

Es war wohl das letzte Spiel des Sch weizers für die Londoner. Gerüchte um einen Transfer des 30-Jährigen zu Bayer Leverkusen halten sich seit Wochen hartnäckig. Mehrere TV-Sender und auch Transferexperten bekräftigten zudem vor der Partie nochmals, dass der Wechsel in die Bundesliga in den nächsten Tagen kommuniziert werde.

Und der Nati-Captain selbst kündigte vergangene Woche an, schon bald über seine Zukunft zu informieren. Vor dem Spiel selbst schrieb Xhaka auf Insta: «than k you gunners» und listete die Titel auf, die er im roten Dress gewonnen hat – zwei Mal FA-Cup, zwei Mal Community Shield.

Fans verneigen sich vor dem Schweizer

Gegen die Wolves spielte der Nati-Captain traumhaft. Der Schweizer schoss innert vier Minuten zwei Tore, war Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Gunners. Stets stand er für seine Mitspieler frei und er hätte mit einem bisschen Glück sogar noch mehr Treffer erzielen können. Für den 30-Jährigen war der einzige Doppelpack auf Profistufe. Einzig in der U-21 des FCB gelang ihm ein solches 2010 gegen die U-21 des FC Winterthur. Es war also eine Xhaka-Party an diesem Sonntagnachmittag!

So feierten auch nach seinen Toren alle Mitspieler mit dem 30-Jährigen und die Fans im ausverkauften Emirates Stadium stimmten immer wieder laut grölend Fan-Gesänge über den Arsenal-Star an. Als er in der 75. Minute ausgewechselt wurde, standen alle Fans im Stadion auf. Auch sangen die Anhängerinnen und Anhänger: «Granit Xhaka, we want you to stay.» (deutsch: «Wir wollen, dass du bleibst.»)

Bei Leverkusen soll er einen Vertrag über vier Jahre unterschrieben. Eine Ablösesumme im Bereich von 15 Millionen Franken dürfte der Bundesliga-Club dafür nach London überweisen müssen. Dort hat der 113-fache Nationalspieler noch ein bis Sommer 2024 gültiges Arbeitspapier. Xhaka wechselte im Sommer 2016 für 45 Millionen Franken von Gladbach zu Arsenal. In den sieben Jahren in England hat der 30-Jährige insgesamt 295 Spiele für die Gunners absolviert.