Angst vor Bomben : Die Menschen streamen live aus den Metro-Stationen

Kriegsangst in der Ukraine: Die Menschen suchen im ganzen Land Schutz in den Metro-Stationen und verbringen dort die Nacht.

Schutz vor Bomben: Ein junges Paar in einer Metrostation in Kiew. (24. Februar 2022)

Tausende Menschen suchen in den U-Bahnstationen in den ukrainischen Städten Schutz vor Bomben.

Tausende Menschen haben in der ukrainischen Hauptstadt Kiew am Donnerstagabend in U-Bahn-Stationen Schutz gesucht. Bürgermeister Vitali Klitschko hat die Bewohner dazu aufgerufen. Bilder aus der Grossstadt Charkiw im Osten des Landes zeigten, wie auch dort Menschen mit Decken auf dem Boden einer Metro-Station lagen. Viele hatten Wasserflaschen und Nahrungsmittel dabei.

Eine Mutter hat zusammen mit ihren zwei kleinen Kindern Schutz in einer U-Bahnstation gesucht. Sie erzählt, dass die Kinder müde seien. Sie seien seit ein paar Stunden in der Station und hätten ein wenig Essen und Trinken dabei. Auf die Frage der CNN-Reporterin an den Knaben, ob er Angst habe, sagt er: «So so.» Sie wollen die Nacht in der U-Bahnstation verbringen. «Wir versuchen, tapfer zu sein. Wir wollen den Kindern nicht zeigen, dass wir Angst haben», sagt die Mutter.