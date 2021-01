Nun soll auch gegen den grossen Favoriten Norwegen ein Sieg her

Im Interview erzählt der 33-Jährige von der Zeit in Ägypten.

Am Donnerstag gewann die Schweizer Handball-Nati gegen Österreich.

Herr Bringolf, wie geht es Ihnen?

Mir geht es soweit sehr gut. Mittlerweile hat sich alles ein wenig beruhigt. Die letzten Tage und Stunden waren zwar einmalig, aber auch sehr, sehr stressig. Vor allem der Donnerstag war sehr ereignisreich. Zuerst das Schnee-Chaos in Zürich, dann das lange Warten auf dem Flugplatz in Kairo. Später natürlich der Sieg gegen Österreich. Als ich dann endlich im Hotel war, bin ich dann sehr schnell eingeschlafen. (lacht)

Hat sich das Chaos ein wenig beruhigt?

Natürlich haben wir! Aber im kleinen Rahmen. In der Kabine lief schon kurz Musik, haben miteinander gesungen. Aber sonst feierten wir nicht gross. Das lag aber auch an den strengen Corona-Regeln. Wir durften beispielsweise nicht im Stadion duschen, das mussten wir im Hotel. Und so war klar, dass wir nach der Partie ziemlich schnell unsere Sachen packten und ins Hotel fuhren. Zumal es ja für uns direkt vom Flugplatz ins Stadion ging.