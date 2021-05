«Meiden Sie diese Orte grossräumig» - Israelitische Gemeinde warnt Mitglieder vor Demos in Basel

Am Samstag soll in Basel eine nicht bewilligte Kundgebung von Palästina-Aktivisten stattfinden. Politiker fürchten, dass dort judenfeindliche Parolen skandiert werden und die Israelitische Gemeinde rät ihren Mitgliedern, die Demos zu meiden.

1 / 7 Am Freitagabend und Samstagnachmittag wird zu Palästina-Solidaritätsbekundungen in Basel aufgerufen. Screenshot/Twitter Die Demos sollen auf dem Barfüsserplatz im Herzen der Basler Innenstadt stattfinden. © nicole pont / Tamedia AG Die jüdische Gemeinde in Basel ist beunruhigt. An ihre Mitglieder verschickte der Israelitische Gemeindebund Basel am Freitag einen «Sicherheitshinweis», in dem er seinen Mitgliedern rät, die Kundgebungen grossflächig zu meiden. bs.ch/Juri Weiss

Die Eskalation im Konflikt zwischen Israel und der Hamas treibt Menschen auf die Strasse. In Basel kursieren bereits zwei Aufrufe zu Kundgebungen, die sich mit der Bevölkerung der palästinensischen Gebiete solidarisieren. So hat das Bündnis «Basel Nazifrei» einen Aufruf zu einer Spontandemo am Freitagabend auf dem Barfüsserplatz geteilt. Und am Samstagnachmittag soll es wiederum auf dem Barfüsserplatz zu einer weiteren «Palästina Demo» kommen. Ein entsprechender Aufruf kursiert derzeit auf Social Media.

Die Polizei hat davon Kenntnis und teilt auf Anfrage mit, dass für die Kundgebungen bislang kein Gesuch eingegangen ist, folglich sind sie auch nicht bewilligt. Weiter äussert sich das Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement nicht dazu.

Judenfeindliche Parolen in Deutschland

Pascal Messerli, Fraktionspräsident der SVP im Basler Grossen Rat, fürchtet, dass an der «Palästina Demo» antisemitische Parolen skandiert werden. Die Polizei dürfe dies nicht dulden und müsse sofort einschreiten. «Wir wollen in Basel kein zweites Gelsenkirchen», schreibt er in einem Tweet.

In der Stadt im deutschen Ruhrgebiet skandierten am Mittwochabend rund 180 Personen judenfeindliche Parolen. Die Polizei verhängte unter anderem Strafanzeigen wegen Volksverhetzung, Landfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung von Einsatzkräften. Inzwischen ermittelt deswegen auch der Staatsschutz.

Israelitische Gemeinde warnt Mitglieder