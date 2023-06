Rücktritt Alain Berset: Die Grünen kandidieren ebenfalls für die Bundesratswahl

«Wir treten für einen Sitz an, sobald wir zehn Prozent Wähleranteil erreichen und im Ständerat vertreten sind», sagt GLP-Präsident Jürg Grossen.

Derweil betont die SP an einer Medienkonferenz ihren Anspruch auf zwei Sitze im Bundesrat.

Es würden «alle Szenarien geprüft», schreiben die Grünen in einer Mitteilung. Also auch ein Angriff auf einen SP-Sitz.

Doch auch die Grünen erheben jetzt Anspruch auf einen Bundesratssitz. Nachdem sie im letzten Dezember keinen Kandidaten ins Rennen schickten, wollen sie bei den Gesamterneuerungswahlen im Dezember 2023 mitmachen. «Wir haben schon immer gesagt, dass Gesamterneuerungswahlen auch Erneuerungswahlen sein müssen und die Kräfteverhältnisse abgebildet werden. Darum treten wir an», sagt Fraktionspräsidentin Aline Trede. Dabei würden «alle Szenarien geprüft», schreiben die Grünen in einer Medienmitteilung. Also nicht nur den Angriff auf bürgerliche Sitze, sondern je nachdem auch auf einen der SP.

Darauf angesprochen sagt Fraktionschefin Aline Trede: «Bei den Gesamterneuerungswahlen gibt es keinen Angriff in dem Sinne. Wir prüfen einfach alle Szenarien, es kommt auch auf den Ausgang der Wahlen im Oktober an.» Die Grünen hätten das Thema schon länger auf dem Radar und auch bereits vor mehreren Monaten eine Findungskommission eingesetzt, um im Winter mit geeignetem Personal bereitzusein.

Trede selber weiss noch nicht, ob sie selber kandidieren will. Eigentlich sei es ihr ganz wohl in der Legislative, «aber wir müssen schauen, was das Beste für die Partei ist». Auch die Westschweiz dürfe man nicht vergessen, sie dürfe auch einmal vorübergehend übervertreten sein.