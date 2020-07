vor 58min

Neue Strassennamen gefordert

«Wir wollen keine Strassen für Rassisten»

Nach den Lebensmitteln und dem Berg folgen nun Strassen: In einer Nacht-und-Nebel-Aktion überklebten die Jungen Grünen Kanton Bern Strassenschilder. Sie fordern von der Stadt Bern rassismusfreie Beschilderung und historische Transparenz im öffentlichen Raum.

von Denise Brechbühl

Die Jungen Grünen Kanton Bern fordern, den öffentlichen Raum frei von Rassismus zu gestalten. Dafür haben sie kritische Strassenschilder überklebt, die ihrer Ansicht nach einen rassistischen Hintergrund haben. Aus Klebefolie haben sie die Strassenschildern mit historischen Erläuterungen ergänzt.

Darum gehts In der Nacht auf Mittwoch haben die Jungen Grünen Kanton Bern Strassenschilder in der Stadt Bern überklebt.

Diese Strassenschilder haben einen rassistischen Hintergrund.

Eines dieser Strassenschilder ist nach einem Rassisten benannt.

Der Gemeinderat diskutiert derzeit über die Umbenennung des Schildes.

«Rassismus zeigt sich in vielen Formen im öffentlichen Raum», sagt Saskia Rebsamen. Die 18-Jährige ist Vorstandsmitglied bei den Jungen Grünen Kanton Bern. Durch die Black-Lives-Matter-Bewegung sind die Diskussionen über Denkmäler aus der Kolonialzeit, Ortswappen, Namen von Süssigkeiten oder einen Gipfel in den Berner Alpen neu entbrannt. Mit einer Aktion fordern die Jungen Grünen Kanton Bern nun, den öffentlichen Raum frei von Rassismus zu gestalten. Die jungen Aktivisten haben in der Nacht auf Mittwoch in der Stadt Bern Strassenschilder überklebt, die nach ihrer Auffassung einen rassistischen Hintergrund haben.

Eines der bearbeiteten Schilder ist die Gardistrasse im Wankdorf-Quartier – benannt nach dem bekannten Dokumentarfilmer und Schriftsteller René Gardi. Der Berner gilt in manchen Kreisen als Rassist und ist ein verurteilter Sexualstraftäter. «Deshalb schlagen wir vor, dieses Schild stattdessen nach einer erfolgreichen «Women of Colour» zu benennen», so Rebsamen und bringt gleich ein Beispiel: «Emma Shannon Walser war die erste liberianische Richterin und spätere Mitarbeiterin von Amnesty International Schweiz.»

Die städtische Kommission für Strassenbenennungen hat den Fall geprüft und beantragt eine Namensänderung der Gardistrasse. Die Kommission wird dem Gemeinderat einen entsprechenden Antrag stellen, der Gemeinderat hat das letzte Wort. Die Kommission wird auch einen möglichen neuen Namen vorschlagen, dieser wird derzeit noch nicht kommuniziert.

Strassenschilder mit Infotafeln

Auch die Strassenschilder Graffenriedweg und Mayweg im Sulgenau-Quartier präsentieren sich seit Mittwoch anders. Aktivisten hätten sie mit historischen Fakten ergänzt, so Rebsamen: «Nicht alle historisch belasteten Schilder lassen sich eindeutig Rassisten zuordnen.» Diese beiden Schilder seien alten Berner Geschlechtern gewidmet. Jedoch solle der «rassistische Hintergrund» nicht vergessen werden: «Gabriel Julius Friedrich von May verdiente als Kolonialist in Brasilien ein Vermögen mit Sklavenarbeit.» Und: «Christoph von Graffenried hat die massive Unterdrückung von Ureinwohnern in North Carolina zu verantworten.» Es gehört zur Aufgabe der Stadt Bern, diesen Kontext aufzuarbeiten und transparent zu sein. Darum fordern die Jungen Grünen, dass Infotafeln die Bevölkerung über die Vergangenheit der Geschlechter informieren.

Keine Verwandtschaft mit Stapi von Graffenried

Und was meint der Berner Stapi Alec von Graffenried. Ist Christoph von Graffenried gar ein Vorfahre? «Nein», teilt die Stadt Bern mit. Die Aktion sei zur Kenntnis genommen worden, heisst es auf Anfrage gegenüber 20 Minuten. «Die Kleber wurden bisher noch nicht entfernt, da sie weder die Sicherheit noch die Orientierung stören», so Sprecher Sebastian Meier.