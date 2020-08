Das sagt der neue FCB-Trainer Ciriaco Sforza bei seiner Präsentation über Ziele und Philosophie. Video: Eva Tedesco

Darum gehts Der neue FCB-Trainer Ciriaco Sforza spricht erstmals zu den Medien.

Der 50-jährige Koller-Nachfolger präsentiert seine Ziele und seine Philosophie.

Thema ist an der Medienkonferenz auch die schlechte Stimmung rund um den FCB.

Doch davon will Präsident Bernhard Burgener nichts wissen.

Im hellen Anzug und bereits ausgestattet mit FCB-Pin und der rot-blauen Jubiläumsuhr, präsentierte Ciriaco Sforza als Nachfolger von Marcel Koller am Donnerstagnachmittag seine Ziele und seine Philosophie. «Ich bin stolz, dass ich da bin – hier lebt der Fussball», begann der 50-Jährige seine Präsentation.

«Wir wollen mit Power, frech und dominant auftreten, als Team stark werden im Positiven. In dieser Mannschaft steckt Qualität», fuhr Sforza fort. «Hinzu kommen die vielen Talente. Man kann mit dem Team etwas erreichen.» Beim FC Wil, seiner letzten Station als Trainer, hätten unter ihm zehn Spieler den Sprung in die Super League geschafft. «Wir müssen den Jungen eine Chance geben. Ich will den Jungen ins Herz geben, wenn man Ziele erreichen will, muss man arbeiten, Leidenschaft zeigen und als Team auftreten.»

Als Beispiel nannte Sforza seinen eigenen Werdegang, als er mit 16 Jahren bei GC die Chance bekam und im Alter von 23 Jahren ins Ausland wechseln konnte. Kaiserslautern, Bayern München und Inter lauteten die weiteren Stationen. Von grossen Clubs und von Titeln wie deutscher Meister, Uefa-Cup- und Champions-League-Sieger. Vom grössten Club in der Schweiz sprach Sforza über seinen neuen Arbeitgeber. Und wiederholt nochmals: «Der FCB ist etwas Grossartiges – hier lebt der Fussball.»

Basel-Präsident Burgener wehr sich gegen die Vorwürfe. Video: Eva Tedesco

Vom Meistertitel und schlechter Stimmung

Doch schon bei seinem ersten offiziellen Auftritt als FCB-Trainer musste der ehemalige Nati-Captain auch erfahren, dass es rund um den Club um weit mehr geht als nur um seine Person – und bei weitem nicht alles positiv ist derzeit. Rund um den FCB beschäftigen seit Wochen auch ganz andere Themen.

Beispielsweise offene Fragen rund um die Rücktritte von Sportchef Ruedi Zbinden und Clublegende Alex Frei als U-21-Trainer und Kronfavorit auf den Posten, den nun Sforza antritt. Aber auch um die Rücktrittsforderungen an die Adresse von Präsident Bernhard Burgener und CEO Roland Heri, gestellt von der Fangemeinschaft Muttenzer Kurve in Form eines offenen Briefes.

«Wenn man als FCB nicht vorne mitspielt, dann gibt es schnell solche Berichte. Man findet immer ein Haar in der Suppe. Dann müssen wir uns das Ziel setzen, Meister zu werden. Einzig der Meistertitel bringt die Kritik zum Verstummen», sagt Burgener. Der Präsident sieht keinen Tiefpunkt. «Wenn man nach Platz 3, dem Europa-League-Viertelfinal und der Teilnahme im Cupfinal davon spricht, dass etwas falsch läuft, habe ich etwas nicht verstanden. Denn an der Qualität der Mannschaft kann es nicht liegen», sagt der Präsident. Er habe vielmehr den Eindruck, dass die Stimmung gut sei, sonst wäre man sportlich wohl nicht so weit gekommen.

Klare Definition von Erfolg

So ähnlich sieht es auch Sforza, der die Frage beantworten musste, was er sich zuletzt bei den vielen Negativschlagzeilen gedacht habe, die sein neuer Arbeitgeber produzierte. «Wir brauchen keinen Krieg und keine schlechte Stimmung. Wir sind alle Menschen und können alle Fehler machen.» Er habe in den Gesprächen nur positive Stimmung gespürt und Bereitschaft für einen Neustart.» Dass der FCB ihn verpflichtete, ohne schon einen neuen Sportchef zu haben, störte weder ihn noch Burgener. « Das ist für heute nicht traktandiert. Wichtig ist, dass wir zum Trainingsstart mit dem neuen Trainer bereit sind» , sagte der Präsident nur.

Sforza interessiert sowieso nur: «Ich wünsche mir, dass wir künftig zusammen die Ziele erreichen. Fans, Mannschaft und auch die Journalisten. Auch wenn man mal nicht Meister wird, darf man zufrieden sein und positiv bleiben. Wir wollen die Jungen weiterentwickeln und Erfolg haben.»

Was Sforza unter Erfolg versteht, sagte der Aargauer indes nicht genau. Dafür definierte es sein künftiger Präsident: «Hier in Basel gilt nur der Meistertitel. Das erwarten die Fans und die ganze Stadt. Auch international wollen wir erfolgreich sein, und wir wollen wieder in den Cupfinal. Nur den Cup zu gewinnen wie in der letzten Saison, reicht nicht.» Damit war auch das geklärt, was sich der FCB vom neuen Trainer erwartet.