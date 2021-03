In der St. Galler Innenstadt waren am Mittwochabend 14 Aktivist*innen unterwegs.

Sie brachten Plakate an, auf denen sie auf wichtige Frauen in der St. Galler Geschichte verwiesen.

In der Stadt St. Gallen waren am Donnerstagmorgen diverse Strassenschilder überklebt. Dafür verantwortlich sind 14 queer feministische Personen aus der Stadt. Sie tauften Plätze und Strassen um, um Frauen sichtbarer zu machen, berichtete das Portal Top Online. Eine der Frauen-Aktivist*innen ist Miriam Rizvi. Die 19-Jährige St. Gallerin führt gegenüber 20 Minuten aus: «Wir haben am Mittwochabend Plakate an Strassenschildern und bei Plätzen angebracht.» Auf den Plakaten stünden Namen von wichtigen Frauen der St. Galler Geschichte. Was diese jeweils vollbrachten, ist auf den angebrachten Plakaten kurz beschrieben.