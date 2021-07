Xhaka vor FCB-Comeback - «Wir wollen mit dem FC Basel in dieser Saison etwas gewinnen»

Es passierte vor 336 Tagen, am 11. August 2020. Im Europa-League-Viertelfinal gegen Schachtar Donezk verletzte sich Taulant Xhaka in einem, auf den ersten Blick harmlos aussehenden, Zweikampf. Nach 60 Minuten muss der FCB-Leader vom Platz, Teilriss im rechten Innenband lautet die Diagnose. Seither hat der Mittelfeldspieler kein einziges Pflichtspiel im rotblauen Dress bestritten.

Am Donnerstag könnte Xhaka in der neu formierten Conference League sein Comeback feiern. Dabei trifft der FC Basel in der 2. Quali-Runde mit FK Partizani aus Albanien ausgerechnet auf ein Team aus dem Land, für das der 30-Jährige bereits 30 Länderspiele bestritten hat. «Das ist schon ein spezielles Spiel für mich», sagt Xhaka vor dem Hinspiel am Donnerstag in Basel.