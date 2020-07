Sommerhits 2020

Wir wollen uns aus der Krise tanzen

Corona hat sogar die Sache mit den Sommerhits durcheinandergebracht. Warum es jetzt gleich mehrere davon gibt und die Tracks euphorischer sind.

Immer dem Licht entgegen: The Weeknd frönt in seinem Hit «Blinding Lights» dem Hedonismus.

Es gibt keinen Song, den wir zurück aus den Badeferien in jeder zweiten Bar hören, wir beschallen auch keine Küchen und Balkone mit den Lieblingsliedern des letzten Festivals. Das Musikhören findet 2020 in erster Linie in den eigenen vier Wänden statt. Das Teilen passiert über soziale Medien, vornehmlich via Tiktok.