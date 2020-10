Partyschiff«Wir wollen zeigen, dass es auch ohne dumme Schlagzeilen geht»

Am Samstag und Sonntag findet auf der Euregia-Fähre das Festival «Swiss Rock Cruise» statt. Abfahrtsort für das zweitägige Festival ist beim Hafen in Romanshorn. Auf der Website schreibt der Organisator: «Wir fahren mit maximal 300 Personen – wobei 700 möglich wären. Somit bleibt genügend Platz für Social Distancing ohne Maske.»

Besucher in der Pflicht

Auf der Website des Rock-Festivals ist das Schutzkonzept veröffentlicht. Die Rede ist etwa von Bodenmarkierungen und eigenen Hinweisplakaten für die Einhaltung der Abstandsregeln. Ausserdem müsse jeder Gast ein Contact-Tracing-Formular ausfüllen. Für das Betreten des Schiffs habe es vier getrennte Eingänge. Trotz allem auch der Appell an die Besucher: «Wir brauchen Euch. Für uns alle an Bord gilt das Gleiche, wie auch an Land. Die besten Ideen, Hygienekonzepte und Vorsichtsmassnahmen funktionieren nur, wenn jeder bereit ist, sich aktiv an der Einhaltung zu beteiligen.»