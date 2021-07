Der «Fernweh»-Roadtrip durch die Schweiz - «Wir wollten zeigen, was man in der Schweiz alles erleben kann»

Ein bisschen träumen und Fernweh stillen – yep, auch darum gehts. Die Podcast-Gäste schwelgen in Erinnerungen an ihre grössten Trips und liefern Inspiration.

Ebookers.ch beauftragte die Oldtimer-Fans mit dem Filmen der Sommerkampagne. «Momentan ist es ja schlicht einfacher im eigenen Land Ferien zu machen», meint Seya. «Es war unser Ziel zu zeigen, was man in der Schweiz alles machen kann», erklärt er.

Fünf Tage, zwei Autos und ein Drohnen-Drama

Mit einem gemieteten Mercedes Oldtimer, einem Kamerafahrzeug und zwei weiteren Team-Mitgliedern starteten Cyrill und Seya in Zürich. Von da aus ging es ins Tessin, nach Gandria, direkt am Lago di Lugano, weiter nach Andermatt, schliesslich ins Wallis und via Interlaken in die Innerschweiz.

«Ich fands schon auch stressig», so der Produzent. Aber er habe sehr viel gelernt, vor allem in Sachen Organisation. «Wir hatten aber schon auch viel Spass», so Cyrill. «Würdet ihr so einen Trip nochmal machen?», will Andrea wissen. «Auf jeden Fall!»