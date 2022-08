Basel: «Wir wünschen uns Regen» – fahren schon bald keine Schiffe mehr im Rhein?

Steht der Lockdown auf dem Rhein wirklich unmittelbar bevor? Der Sprecher der Schweizerischen Rheinhäfen relativiert. «Es gibt anders als bei Hochwasser bei Niedrigwasser keinen absoluten Pegel, bei dem der Fluss für die Grossschifffahrt eingestellt wird.» Es sei allerdings so, dass die Lademengen durch den Pegel beeinträchtigt seien. Zurzeit könnten Frachtschiffe nur zu einem Viertel bis einem Drittel beladen werden. Das treibt die Transportkosten in die Höhe und führt zu einer temporären Verlagerung bei bestimmten Gütern vom Wasser auf die Strasse oder Schiene.

«Die Landesversorgung ist weiterhin gewährleistet», betont Oberbeck. Einfach zu höheren Preisen, solange der Pegel tief bleibt. Das schmerzt auch die Rheinhäfen. «Wir wünschen uns Regen», so Oberbeck. Dabei stellt sich die Rheinschifffahrt infolge des Klimawandels schon länger auf häufigere Niedrigwasser-Phasen ein. So wurde in Basel die Schifffahrtsrinne vor vier Jahren zwischen dem Hafen Kleinhüningen und der Schleuse Birsfelden über 35’000 Kubikmeter Material ausgehoben, um künftig auch bei Niedrigwasser mehr laden zu können. Eine Optimierung der Schifffahrtsrinne ist auch am Mittelrhein bei der Loreley geplant. Langfristig werde auch in eine leichtere Bauweise der Schiffe investiert, so Oberbeck.