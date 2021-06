Stimmen zum Türkei-Spiel - «Wir wurden für Kleinigkeiten kritisiert, die nicht wichtig sind»

1 / 5 Granit Xhaka ist der Ärger über die Kritik an der Nati auch nach dem Spiel noch anzumerken. Pool via REUTERS Schoss die Schweiz mit einem Doppelpack zum Sieg gegen die Türkei: Xherdan Shaqiri. Getty Images Vladimir Petkovic betont, nie Zweifel an seiner Mannschaft gehabt zu haben. AFP

Darum gehts Die Schweizer Nati zeigt gegen die Türkei eine überzeugende Leistung und gewinnt mit 3:1.

Matchwinner Xherdan Shaqiri freut sich darüber, mit seinem schwachem Fuss ein Traumtor geschossen zu haben.

Nati-Coach Vladimir Petkovic betont, immer an seine Spieler geglaubt zu haben.

Granit Xhaka äussert seinen Unmut, über die Kritik an der Nati.

Xherdan Shaqiri stand nach seinen dürftigen Auftritten gegen Wales und Italien harsch in der Kritik. Umso grösser die Erleichterung bei dem Kraftwürfel, nach seinem Gala-Auftritt gegen die Türken mit zwei Toren, wobei besonders das 1:0 wohl in jeder EM-Highlight-Show zu finden sein wird. «Mein rechter Fuss war heute gut im Spiel. Ich bin froh, dass ich der Mannschaft mit zwei Goals helfen konnte» bilanzierte Shaqiri nach dem Spiel im Interview bei SRF und konnte sich dabei ein Schmunzeln nicht verkneifen, weil er heute mit seinem schwächeren Fuss ein solches Traumtor schoss. «Wir wollten unbedingt eine Reaktion zeigen auf das Italien-Spiel. Klar hätten wir 2,3 Tore mehr schiessen wollen aber letztlich haben wir unsere Pflicht erfüllt», so das Fazit des Liverpool-Stars.

Seferovic der Teamplayer

Haris Seferovic wurde zuletzt nicht weniger kritisiert als Shaqiri. Auch der Benfica-Stürmer zeigte die Antwort gegen die Türkei auf dem Platz und machte nach der Partie auch im Interview klar, dass ihn die Kritik von Aussen nicht kalt liess: «Jeder war nach dem Italien-Spiel auf uns am drauf schlagen. Aber wir sind ein Team und heute haben wir das gezeigt.»

Das Einzige was «der Mann aus Sursee» zu bemängeln hatte, war die mangelhafte Chancenverwertung: «Wir müssen noch effizienter werden», analysierte Seferovic und betonte zudem, dass für ihn der Erfolg im Zentrum steht: «Ich bin kein Egoist, sondern will dem Team helfen. Heute ist mir das glaube ich gut gelungen.»

«In einer guten Familie diskutiert man»

Nati-Coach Petkovic freute sich über den Sieg seiner Mannschaft und reagierte nach der Partie auf die Nachfrage, was man bei der Nati nach dem Italien-Spiel gemacht habe, gelassen: «In einer guten Familie diskutiert man. Wir müssen auch bewerten, gegen wen wir gespielt haben. Die Mannschaft hat das kapiert und das umgesetzt, was ich von ihr forderte.»

Petkovic bestärkte auch seinen stets vorhanden gewesenen Glauben in seine wichtigsten Offensiv-Spieler: «Ich hatte nie Zweifel an Seferovic und Shaqiri. Ich habe zum Glück nicht viel von der Kritik mitbekommen und konnte weiter auf meiner Linie fahren.» Der Nati-Coach machte auch deutlich, dass er mit den bisherigen Leistungen nicht komplett unzufrieden ist: «Wir haben nun in zwei Spielen dominiert und müssen auch respektieren, dass wir mit Italien gegen einen starken Gegner spielten.»

Der 57-Jährige Trainer wiederholte an der Pressekonferenz nach dem Spiel seine Zufriedenheit über den Ausgang des Spiels: «Ich habe die bestmögliche Mannschaft aufgestellt und das war wichtig für mich. Ich wollte die Türkei überraschen und ich glaube, das haben wir geschafft. Ich bin sehr stolz auf meine Spieler und bin optimistisch, dass wir ins Achtelfinal kommen..»

«Das von Aussen können wir nicht beeinflussen»

Deutliche Worte fand auch Granit Xhaka: «Der Druck war enorm hoch bei uns. Ob berechtigt oder nicht, ist jetzt auch egal. Wir hatten gestern ein Gespräch mit dem Mannschaftsrat und haben besprochen, was uns in den letzten Jahren stark gemacht hat, nämlich die Einheit. Wir haben heute Charakter gezeigt.»