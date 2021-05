Kritik an Zürcher Polizei - «Wir wurden für mehr als vier Stunden bei strömendem Regen eingekesselt»

Nun gibt es Kritik sowohl von den Juso Stadt Zürich als auch von den Juso Kanton Zürich. Sie schreiben in einer Mitteilung, dass die Polizei am Samstag mit einem «massiven Polizeiaufgebot gegen die friedliche 1. Mai-Demonstration in Zürich» vorgegangen sei. «Die Demonstrierenden wurden für mehr als vier Stunden bei strömendem Regen eingekesselt und zusammengedrängt, was ein Corona-konformes Verhalten verunmöglichte», heisst es weiter. Versuche, die Situation zu deeskalieren und die Polizei davon abzuhalten, die Gruppe immer weiter zusammenzudrängen, seien mit Repression beantwortet worden. Die Jungpolitikerinnen und Jungpolitiker fordern, dass der Polizeieinsatz gründlich untersucht werde.