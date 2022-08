Kulturelle Aneignung: «Wir wurden ‹gecancelled›» – Reggae-Band darf in Bern wieder nicht auftreten

Die Band «Lauwarm» darf am Samstag nicht in Bern auftreten.

Die Reggae-Band «Lauwarm», deren Konzert kürzlich in der Brasserie Lorraine abgebrochen wurde, hätte am Samstag an der sogenannten Lorraine-Chilbi spielen sollen. Nun wurde auch dieses Konzert kurzfristig abgesagt. Auf Instagram meldet sich die Band zu Wort: «Leider spielen wir heute nicht an der Lorraine-Chilbi. Wir wurden ‹gecancelled›.»