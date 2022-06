Pratteln BL: «Wir wurden gewarnt – geht auf keinen Fall mit den Kindern dorthin»

Am Mittwochmorgen war die Waldspielgruppe «Zwärgä Moos» in Pratteln BL mit ihren Kindern unterwegs zu ihrem Platz im Wald, als ein entgegenkommender Passant sie warnte: «Geht auf keinen Fall mit den Kindern dorthin.» Dies erzählt die Spielgruppenleiterin Nathalie Bevilacqua gegenüber 20 Minuten. Auch zeigte ihr der Fussgänger Fotos. Darauf sah die fassungslose Betreuerin den Platz, an welchem die Waldspielgruppe jeden Montag- und Mittwochmorgen verbringt. Er war komplett zerstört. Am Boden lag ein Hakenkreuz aus Hölzern, welches falsch herum gelegt wurde. Anzeichen für eine Party, wie Abfall, habe es nicht gehabt, nur die Verwüstung.

«Ich schaute ohne die Kinder nach, was passiert war. Wir hatten immer wieder Probleme mit Vandalismus, aber noch nie in diesem Ausmass. Also verständigte ich die Polizei», so Bevilacqua. Für den Morgen sei die Gruppe auf den Robinson-Spielplatz in der Nähe ausgewichen. Nachdem die Kinder am Mittag zurück an die Familien übergeben worden waren, traf die besorgte Leiterin die Einsatzkräfte am Tatort und gab eine Anzeige gegen Unbekannt auf.