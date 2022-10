Zürcher Derby: «Wir wurden leider einmal mehr nicht belohnt»

Besonders kurz vor Spielschluss fehlte die Effizienz beim FCZ. Verteidiger Lindrit Kamberi, der ein starkes Spiel machte, sagte nach Abpfiff: «Wir wollten von Anfang an Vollgas geben. In einem Derby soll man auch so ins Spiel gehen.» Er sieht auch das fehlende Glück als Problem: «Leider wurden wir einmal mehr nicht belohnt. Irgendwann kippt es auf unsere Seite. Es gibt einen Fussballgott und er wird uns irgendwann belohnen.»