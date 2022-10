FCZ-Debakel : «Wir wurden von der ersten Minute bis zum Schluss vorgeführt»

1 / 3 Niedergeschlagenheit beim FCZ – Eindhoven war eine Nummer zu gross. freshfocus Goalie Brecher fand klare Worte. freshfocus Der FCZ war immer einen Schritt zu spät. freshfocus

Gleich mit 1:5 wurde der FC Zürich am frühen Donnerstagabend von Eindhoven demontiert. Die Stadtzürcher hatten unter ihrem Interimstrainer Genesio Colatrella gegen das talentierte Team von Weltstar Ruud van Nistelrooy nicht den Hauch einer Chance.

Der Frust war dementsprechend gross im Letzigrund. Captain Yannick Brecher meinte nach dem Spiel: «Ich muss aufpassen, was ich jetzt sage. Wir wurden von der ersten bis zur letzten Minute vorgeführt.» Der Goalie weiter: «Wir haben uns viel vorgenommen. Aber ab der ersten Minute lief alles gegen uns. Wir haben ihnen Tore geschenkt.» Und in der Tat: Die FCZ-Defensive wirkte in Geberlaune – bereits nach 22 Minuten lag man mit 0:3 zurück. Offensiv war der Schweizer Meister kaum zu sehen. Auf die Frage, ob man sich nicht schämt für den Auftritt, erklärte Brecher. «Nicht nur ein bisschen.»

Auch Routinier Blerim Dzemaili fand nach dem Spiel gegenüber blue klare Worte: «Was uns aktuell fehlt, ist die Leidenschaft. Da muss jeder sich selbst hinterfragen.» Brecher pflichtete ihm bei: «Sobald wir einen oder zwei Rückschläge haben, ist bei uns fertig. Wir schaffen es im Moment nicht aus dem Loch zu kommen.»

Nun kommt es zum Kellerderby

Interimstrainer Colatrella erklärte den Auftritt wie folgt: «Wir wurden in den ersten 20 Minuten überrollt, wurden vom Tempo und individuellen Fehlern überrascht.» Ihm taten auch die gut 10’000 Fans im Stadion leid. «Es war sicherlich keine Leistung, auf die man stolz sein kann. Die Fans haben uns bis am Schluss lautstark unterstützt und wenigstens noch was zum Jubeln gehabt.» Damit sprach der 50-Jährige den Ehrentreffer durch Okita in der 87. Spielminute an.

Am Sonntag kommt es nun zum Kellerduell gegen Winterthur. Ein Sieg ist Pflicht, sonst enteilt auch noch der FC Winterthur in der Tabelle. An das Spiel mochte Keeper Brecher aber am Donnerstagabend noch nicht denken. Er stellte aber klar: «Alles andere als ein Sieg ist ein weiterer Rückschlag.»

Trainer Colatrella muss die Spieler nun vor dem so wichtigen Kellerderby aufbauen – eine schwierige Aufgabe. Wie will er das machen? «Wir müssen die Niederlage verarbeiten und das Spiel analysieren. Wir müssen uns in die Augen schauen und sagen, was Sache ist. Jeder muss Bereitschaft zeigen und eine andere Leistung auf den Platz bringen.»