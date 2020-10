Hochwasser in Glarus«Wir wurden während der Evakuation gut betreut»

Die Einsatzkräfte konnten dabei auf ein Schutzkonzept zurückgreifen. Das am Samstag eingetretene Szenario sei noch im Herbst 2019 von der Feuerwehr geübt worden, was sich jetzt bewährte habe; das Wasser wurde über eine Brücke geleitet und auf beiden Seiten mit bereitstehenden, mobilen Schutzwänden aus Stahl abgeschlossen.

In Glarus Süd war am Samstag Alarm: Wegen Hochwassergefahr liessen die Einsatzkräfte Wohnhäuser räumen. Ein Betroffener* sagte auf Anfrage, dass er am Samstag gegen 9 Uhr von seinem Schwiegersohn informiert worden sei, dass er seine Wohnung verlassen müsse. «Zusammen mit meiner Tochter und meinen Schwiegersohn mussten wir dann ins Schulhaus der Nachbargemeinde Hätzingen, wo wir die nächsten Stunden im Lehrerzimmer verbrachten. Es war nicht so schlimm, denn die Evakuierung wurde ja vorsorglich angeordnet», sagt der Mann auf weiter.