Folterkammer in niederländischem Dorf

«Wir wussten, dass etwas nicht stimmt»

Die Entdeckung von geheimen Folterräumen in einem idyllischen Dorf schockt die Niederlande. Bei dem von der Polizei verhafteten 40-jährigen Hauptverdächtigen aus Den Haag sowie fünf weiteren gefassten Personen dürfte es sich um Rauschgifthändler handeln.

Ebenfalls in diesem Container, den die Kriminellen «Behandlungszimmer» nannten: Ein chemisches WC mit Handschellen daneben.

In einem der Container stand – wie aus einem Horrorfilm – der Zahnarztstuhl. Daneben Heckenscheren, Zangen, Bohrer, chirurgische Instrumente und auch Klemmen, um einzelne Finger zu fixieren.

«Sechs der Container waren als Zellen gedacht, in denen Menschen festgebunden werden konnten, eine Zelle sollte tatsächlich als Folterkammer genutzt werden», sagte Chefermittler Andy Kraag.

Ein Container, von innen dick mit silberner Folie isoliert. In der Mitte ein altmodischer Zahnarztstuhl mit Riemen zum Festschnallen der Arme, dazu Handschellen und ein ganzes Arsenal an Werkzeug, um Menschen zu quälen. Die Entdeckung einer geheimen Folterkammer schockt sogar die hartgesottenen Polizisten des niederländischen Einsatzkommandos: «Fucking hell!», ruft einer in dem Video, das die Polizei zu dem spektakulären Einsatz veröffentlichte (siehe unten).