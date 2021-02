Herr Frick, wie schätzen sie Star, das neue Angebot von Disney+, ein?

Disney+ gewinnt mit Star viele neue Inhalte dazu. Diese Erweiterung spricht vor allem die erwachsene Zielgruppe an, ein Bereich in welchem Disney+ bisher – vor allem im Vergleich zur Konkurrenz – eher dünn aufgestellt war.

Das Abo bei Disney+ wird teurer. Ist das Ihrer Meinung nach gerechtfertigt?

Mit den zusätzlichen Inhalten ist das okay, ja. Der Streamingdienst Netflix erhöht die Preise seit Jahren und dies jeweils ohne merkliche Verbesserungen beim Angebot, im Gegenteil: Netflix hat wegen des Starts von Disney+ einige super Inhalte verloren in den letzten Monaten. Was mich bei Disney+ nervt, ist, dass wir mal wieder den ‹reiche Schweizer›-Aufschlag zahlen müssen. Das geht gar nicht. In Deutschland kostet ein Jahr Disney+ neu 89.90 Euro bei uns 129.90 Franken, das ist klar zu viel, orientiert sich aber am Preis von Netflix.