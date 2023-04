Sascha Ruefer: Riesen-Wirbel um Aussage über Granit Xhaka

«Unbeabsichtigt in einem anderen Kontext verwendet»

Hinter den Kulissen wird versichert, dass diese Aussage aus dem Kontext gerissen worden sei und nicht so rassistisch gemeint war, wie sie in der Doku-Serie schlussendlich rüberkam. Gegenüber der «WOZ» will SRF diesen Kontext nicht offenlegen, sagt aber auch: «Beim Rohschnitt wurde eine Aussage unbeabsichtigt, aber missverständlich in einem anderen Kontext verwendet und damit das ganze Quote von Sascha Ruefer verfälscht.» Der SRF-Mann selber will sich gegenüber der «WOZ» nicht äussern. Gegenüber «CH Media» sagte Ruefer vergangene Woche: «Es ist ganz einfach: Alles ist gut! Das Dok-Team hat einen guten Job gemacht. Alles Weitere möchte ich nicht kommentieren.»